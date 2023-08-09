На пляже в Нью-Йорке женщину укусила акула

Нападение морских хищников на людей происходит все чаще. В Нью-Йорке в больницу в критическом состоянии доставили женщину, которую укусила акула.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, 65-летняя женщина получила серьезные травмы после того, как на нее напала акула. Инцидент произошел на пляже в Нью-Йорке.

Первую помощь пострадавшей оказали местные спасатели, которые вытащили женщину из воды. Затем ее доставили в ближайшую больницу. Пациентка находится

в критическом, но стабильном состоянии. Американские СМИ со ссылкой на полицейский отчет, сообщают, что в результате укуса акулы, женщина потеряла около девяти килограммов веса.

После нападения акулы спасатели закрыли пляж.