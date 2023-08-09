Мощный взрыв произошел в Сергиевом Посаде
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Причиной взрыва на заводе в Сергиевом Посаде стали нарушения технологического процесса, сообщили нам в экстренных службах.

Версию о якобы "ударе БПЛА", которую назвали некоторые СМИ, наш собеседник опроверг.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.