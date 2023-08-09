Все принимаемые законы в Узбекистане будут проверяться на коррупцию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, в соответствии с которым все принимаемые в республике нормативно-правовых документы будут проходить проверку на наличие признаков коррупции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, документ опубликован в официальной газете "Народное слово".

Закон "Об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и их проектов" принят Законодательной палатой парламента в декабре 2022 года и одобрен Сенатом в июне текущего года. "Целью настоящего закона является регулирование отношений в области антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов", - говорится в тексте документа.

Антикоррупционную экспертизу законопроектов могут проводить агентство по противодействию коррупции, министерство юстиции, юридические службы госорганов и организаций. Эти ведомства могут проводить экспертизу по своей инициативе или по указанию президента или парламента.

С января 2017 года в Узбекистане действует закон "О противодействии коррупции", с этой же даты в республике функционирует созданная по решению президента республиканская межведомственная комиссия по противодействию коррупции, возглавляемая генпрокурором.

В соответствии с законодательством республики, подписанный президентом закон "Об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и их проектов" вступил в силу с момента его официального опубликования.

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