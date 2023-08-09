Количество пострадавших при взрыве в России увеличилось

Не менее 25 человек обратились за медицинской помощью, двое из них госпитализированы в результате взрыва на заводе в подмосковном Сергиевом-Посаде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в МЧС РФ в среду.

"На данный момент в пострадавшем ангаре с пиротехникой проводится тушение очагов пожара на площади 50 кв.м", - говорится в сообщении. Дальнейшая информация уточняется.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем телеграм-канале, что пострадал 31 человек.

"Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь", сообщил он.

Ранее мы делились видеокадрами взрыва.