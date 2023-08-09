Литва выступает с новыми обвинениями в адрес Беларуси

Посещающие Беларусь жители Литвы сталкиваются с попытками их вербовки белорусскими спецслужбами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас.

"Мы располагаем информацией о попытках вербовки граждан Литвы, а также о том, что следующих в нашу страну граждан Беларуси спецслужбы просят сделать фотографии определенных объектов, фиксировать передвижение воинских подразделений", - утверждал он.

Согласно данным погранведомства, в течение первых шести месяцев 2023 года в Беларуси побывали более 200 тыс. жителей Литвы. "В среднем в месяц Беларусь посещают около 52 тыс. жителей нашей страны. С января по июль это сделали 230 тыс. человек", - заявил генерал.

Многие жители Литвы пользуются возможностью попасть в Беларусь без визы и едут в соседнюю страну за более дешевыми продуктами и для заправки топливом автомобилей.

Ранее мы писали о том, что Литва, Латвия и Польша договорились закрыть границу с Беларусью.