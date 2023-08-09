Асад не хочет переговоров с Турцией на условиях Эрдогана

Президент Сирии Башар Асад исключил возможность проведения переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в условиях, когда турецкие войска находятся на сирийской территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia.

"Встреча с [президентом Турции] Реджепом Тайипом Эрдоганом не состоится на условиях, которые выдвигает Анкара, - подчеркнул он. - Вступление в переговоры с ним [Эрдоганом] в нынешней ситуации будет означать признание турецкой оккупации северных районов Сирии".

Асад обвинил Турцию в поддержке террористических группировок в ходе конфликта, начавшегося в Сирии в 2011 году. По его словам, "Анкара несет ответственность за действия бандформирований против мирного населения". "Государства, которые пытались устроить анархию в Сирии, ответственны также за торговлю наркотиками", - отметил он.

Ранее министр иностранных дел и по делам эмигрантов арабской республики Фейсал Микдад призвал Анкару положить конец своему военному присутствию в Сирии. По его словам, "невозможно говорить о нормализации отношений с Турцией в условиях продолжающейся оккупации северных районов Сирии".

25 апреля в Москве состоялись четырехсторонние переговоры министров обороны России, Ирана, Сирии и Турции. В ходе них обсуждались практические шаги в области укрепления безопасности в Сирии и нормализации сирийско-турецких отношений.

Ранее мы писали о том, что Турция готова к нормализации отношений с Сирией.