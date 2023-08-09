https://news.day.az/world/1588064.html Встреча главы минобороны Армении с послом и военным атташе Франции - Париж продолжает дестабилизацию Южного Кавказа
Встреча главы минобороны Армении с послом и военным атташе Франции - Париж продолжает дестабилизацию Южного Кавказа
Министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил с послом Франции в РА Оливье Декоттиньи и недавно назначенным военным атташе, подполковником Арно Эли ход и перспективы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, стороны отметили важность создания офиса военного атташе в посольстве Франции в Ереване, о чем Папикян и его французский коллега Себастьян Лекорню договорились в сентябре 2022 года.
В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов региональной безопасности.
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