Президент Кыргызстана обвиняет США в несправедливом давлении

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что США хотят оказать давление на республику и перетянуть на свою сторону в вопросе антироссийских санкций, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"На мое имя приходят письма от многих видных политиков. Это я расцениваю, как обычный повод, чтобы оказать давление на Кыргызстан и перетянуть нас на свою сторону. Но мы этого не допустим. Мы независимая страна. Мы и впредь будем со всеми странами в равных отношениях. Будем проводить многовекторную внешнюю политику", - заявил Жапаров в интервью агентству "Кабар", комментируя письмо американского сенатора.

Ранее в СМИ появилась информация, что на имя президента Кыргызстана направлено письмо сенатора США Роберта Менендеса, в котором он просит соблюдения введенных санкций против России.

Жапаров отметил, что нет никаких оснований полагать, что Кыргызстан помогает России обходить санкции.

"Россия и Китай не зависят от маленького Кыргызстана. Эти страны и так являются соседями. Между ними 4 тыс. километров общей границы. Если Россия захочет, то она может вагонами или же баржами по морю завезти любой товар, который пожелает. В вопросе России и Украины мы изначально заявили, что придерживаемся нейтральной позиции. Этой позиции будем придерживаться и в дальнейшем. От того, поменяем ли мы позицию или нет, ситуация не изменится в чью-либо сторону. Это от нас не зависит", - сказал Жапаров.