Россия опередила Саудовскую Аравию и Ирак по поставкам нефти в Индию

Россия в июле стала для Индии крупнейшим экспортером сырой нефти, опередив по поставкам энергоносителей в эту страну Ирак и Саудовскую Аравию. Об этом сообщила индийская газета Morning Express, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в июле Индия в среднем импортировала из России 1,9 млн баррелей в сутки, тогда как из Саудовской Аравии - 484 тыс. баррелей в сутки.

В последние полтора года РФ стабильно остается лидирующей страной по поставкам топлива в южноазиатскую республику. Так, в июньском отчете Организации стран - экспортеров нефти указывалось, что, к примеру, в апреле энергоносители из РФ составили 43% от общего объема поставок в Индию. Как отмечал вице-премьер РФ Александр Новак, поставки нефти из России в Индию выросли в 2022 году в 19 раз (до 41 млн тонн), а нефтепродуктов - в 2 раза (до 6,2 млн тонн).