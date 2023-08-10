Китай повысил розничные цены на бензин и дизельное топливо

Китайские власти повышают с 10 августа розничные цены на бензин и дизельное топливо. Об этом говорится в уведомлении Государственного комитета по развитию и реформе КНР.

"Китай повысит розничные цены на бензин и дизельное топливо в четверг [10 августа], основываясь на недавнем росте мировых цен на нефть", - цитирует уведомление агентство Xinhua, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Цены на бензин вырастут на 240 юаней ($33,5) за тонну, а на дизельное топливо - на 230 юаней ($32,1) за тонну, говорится в уведомлении.

В соответствии с действующим механизмом ценообразования цены на нефтепродукты корректируются в зависимости от изменений международных цен на нефть.

Трем крупнейшим нефтяным компаниям Китая - Китайской национальной нефтегазовой корпорации, Китайской нефтехимической корпорации и Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации, - а также нефтеперерабатывающим предприятиям дано указание поддерживать добычу нефти и облегчать транспортировку для обеспечения стабильных поставок, отмечается в уведомлении госкомитета.