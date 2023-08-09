Конституционный суд Испании не дает сепаратисту Пучдемону спокойствия

Конституционный суд (КС) Испании отклонил иск бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона против выдачи в отношении него ордера на арест Верховным судом (ВС) королевства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета El País.

По ее информации, в середине июня ВС выдал национальный ордер на арест бежавшего в Бельгию политика по обвинению в неповиновении органам власти и растрате из-за организации незаконного референдума о независимости 2017 года.

Решение КС совпадает с началом переговоров по вопросу об утверждении кандидата на пост премьер-министра Испании по итогам июльских выборов. Для Испанской социалистической рабочей партии исполняющего обязанности главы правительства Педро Санчеса важны голоса в парламенте политической силы "Вместе за Каталонию", основателем которой является Пучдемон.

Политик возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там в 2017 году незаконного референдума о независимости. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. По итогам выборов в Европарламент в 2019 году Пучдемон смог получить мандат, при этом власти пиренейского королевства просили законодателей приостановить его депутатскую неприкосновенность.