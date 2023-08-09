Ситуация в Афганистане накаляется

Сторонники повстанческой группировки "Фронт освобождения Афганистана" (ФОА) в ночь на среду нанесли ракетный удар по позициям радикального движения "Талибан" в провинции Бадахшан, расположенной на северо-востоке страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Hasht-e Subh опираясь на данные местных источников.

По их информации, обстрелу подвергся контрольно-пропускной пункт талибов, расположенный на въезде в аэропорт города Файзабад, административного центра провинции.

Согласно данным ФОА, опубликованным на странице группировки в социальной сети X (ранее Twitter), один боец "Талибана" погиб, еще трое ранены.

Представители талибов не комментировали эту информацию.

Это уже второе нападение на сторонников движения "Талибан" менее чем за неделю. 8 августа агентство Aamaj News сообщило о нападении группировки "Фронт национального сопротивления" (ФНС) Афганистана на лагерь талибов, в результате которого двое сторонников пришедшей к власти группировки погибли.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Несогласные с властью радикалов силы организовали в северо-восточном регионе движение сопротивления. На данный момент в Афганистане действуют два крупнейших отряда сопротивления: "Фронт национального сопротивления" (базируется на севере и северо-востоке страны) и "Фронт освобождения Афганистана" (как правило, действует в южных районах, однако в последнее время сторонники ФОА начали совершать вылазки и на севере страны).