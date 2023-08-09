Саудовская Аравия открыла посольство в Иране после многолетнего перерыва

Диппредставительство Королевства Саудовская Аравия 6 августа начало свою работу в Иране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом иранским СМИ сказал источник в МИД Ирана.

"Посольство Королевства Саудовская Аравия в Исламской Республике Иран официально начало свою деятельность в нашей стране с воскресенья 15 мордада [соответствует 6 августа по григорианскому календарю]", - говорится в заявлении.

10 марта Тегеран и Эр-Рияд договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. 6 июня посольство Ирана в Эр-Рияде возобновило работу - спустя семь лет после разрыва дипломатических отношений между двумя странами.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). После нападений в январе 2016 года на посольство Саудовской Аравии в Тегеране королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном.