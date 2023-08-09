Цены на рис поднялись до максимума за 15 лет

Биржевые цены на таиландский белый рис в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросли до $648 за тонну, что является рекордом с октября 2008 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на местную Ассоциацию экспортеров риса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За последний год рост цен на злак составил почти 50%. 26 июля был побит трехлетний рекорд - $572 за тонну.

"Цены на рис в Азии взлетели до самого высокого уровня почти за 15 лет на фоне растущих опасений по поводу мировых поставок. Сухая погода угрожает производству в Таиланде, а крупнейший поставщик продукта - Индия - запретила экспорт некоторых его видов", - говорится в публикации.

Таиланд переживает период с небольшим количеством осадков - в этом месяце они составляют 60% от нормы. Власти страны приняли решение экономить воду и призвали фермеров страны перейти к выращиванию культур с ее минимальным потреблением. Речь идет о многолетних культурах, а рис относится к однолетним. В то же время правительство Индии ввело запрет на вывоз белого риса, кроме басмати. Это уже привело к сокращению поставок. В CNBC допустили, что мир может столкнуться с дефицитом злака.