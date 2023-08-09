В Австралии задумались о сценарии войны с Китаем

Эксперт Австралийского института стратегической политики, профессор Австралийского национального университета Пол Дибб рассказал, что Австралия в случае вовлечения в вооруженный конфликт между Соединенными Штатами и КНР может атаковать китайские базы в Южно-Китайском море и Тихом океане. Он написал об этом в статье для журнала The Strategist, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нападение на военные базы Китая в Южно-Китайском море и в южной части Тихого океана, безусловно, должно быть включено в нашу военную доктрину", - указал эксперт.

При этом удары по объектам материкового Китая стали бы рискованной авантюрой со стороны Австралии в случае подобного конфликта, считает Дибб.

По его мнению, австралийским оборонным силам следует "принять на вооружение высокоточные ракеты большой дальности" ввиду того, что данное оружие позволит сдерживать военные действия против Австралии и снизит зависимость от потенциального противника на большем расстоянии.

"Если потенциальный противник, такой как КНР, будет иметь несколько военных баз в Южно-Китайском море или в южной части Тихого океана, Австралия должна быть в состоянии уничтожить", - подчеркнул профессор.

Дибб также предложил приобрести у США подводные лодки класса "Вирджиния" в рамках соглашений оборонного альянса AUKUS (Австралия, Британия и США).