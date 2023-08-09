В Литве предупредили о проблемах при закрытии границы с Беларусью

Власти Литвы пока не собираются полностью закрывать границу с Беларусью, заявил литовский замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс, передает LRT. По его словам, подобный шаг спровоцирует серьезные проблемы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы можем столкнуться со значительными организационными проблемами, если закроем сразу все шесть пограничных пунктов [на границе с Белоруссией] <...> У поляков один КПП, они сократили их число с четырех до одного, у латышей два международных пункта с Беларусью, у нас на данный момент шесть, два из них могут быть ограниченного пропуска", - пояснил Абрамавичюс.

Он добавил, что в ближайшее время главы МВД стран Балтии и Польши собираются провести переговоры, одной из главных тем которых будет ситуация вокруг границы с Беларусью. Абрамавичюс подчеркнул, что министры обсудят меры на случай полного закрытия своих рубежей.

8 августа Латвия, Литва и Польша согласовали механизм полного закрытия границ с Беларусью. Как отмечали в Вильнюсе, соответствующие меры предусмотрены на случай критических ситуаций. При этом Литва уже ограничила работу нескольких пропускных пунктов на границе с Беларусью.