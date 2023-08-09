https://news.day.az/world/1588182.html Мятежники в Нигере обвинили Францию в нарушении воздушного пространства страны
Мятежники в Нигере обвинили Францию в нарушении воздушного пространства страны
Захватившие власть в Нигере мятежники обвинили Францию в нарушении воздушного пространства страны.
Как передает Day.Az, об этом сообщает AFP.
Подробности инцидента не разглашаются.
Отметим, что 6 августа Нигер закрыл свое воздушное пространство, опасаясь внешнего вмешательства.
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