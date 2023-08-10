США оставили войска в Нигере

Войска США остаются в настоящее время в Нигере, но американские программы помощи поставлены на паузу. Об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Как вы знаете, мы приостановили усилия, направленные на сотрудничество в сфере безопасности, касающиеся учений в области сдерживания терроризма <...>, ввиду происходящего. Эта пауза все еще в силе. Изменений состава наших войск там не было, у нас все еще немного больше тысячи человек на нескольких базах. Они все еще там", - сказал он.

Кирби добавил, что США "продолжают искать дипломатические способы" разрешить ситуацию в этой африканской стране.