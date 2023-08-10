Тяжелое ДТП с автобусом в Стамбуле

29 человек пострадали в результате падения автобуса с моста в турецком городе Стамбул.

Как передает Day.Az, автобус, перевозивший работников аэропорта, упал с моста высотой около 6 метров.

На место происшествия были привлечены бригады скорой помощи, пожарные и жандармы.

Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. Об их состоянии не сообщается.

Отмечается, что в автобусе находились 47 человек.