https://news.day.az/world/1588198.html Тяжелое ДТП с автобусом в Стамбуле - десятки пострадавших
Тяжелое ДТП с автобусом в Стамбуле - десятки пострадавших
29 человек пострадали в результате падения автобуса с моста в турецком городе Стамбул.
Как передает Day.Az, автобус, перевозивший работников аэропорта, упал с моста высотой около 6 метров.
На место происшествия были привлечены бригады скорой помощи, пожарные и жандармы.
Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. Об их состоянии не сообщается.
Отмечается, что в автобусе находились 47 человек.
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