https://news.day.az/world/1588203.html Совет национальной безопасности Турции призывает Россию и Украину прекратить войну
Совет национальной безопасности Турции призывает Россию и Украину прекратить войну
Война между Россией и Украиной и ее возможные последствия для региона на следующих этапах, а также эскалация напряженности в Черном море не служит интересам региона и мира
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности Турции, распространенном после заседания под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Совет национальной безопасности призывает стороны сесть за стол переговоров и немедленно прекратить войну.
"Возвращение к зерновому соглашению предотвратит возможный негатив в нуждающихся странах и будет способствовать продовольственной стабильности", - говорится в заявлении.
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