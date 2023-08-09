https://news.day.az/world/1588207.html Мятежники Нигера встретились с посланниками президента Нигерии
Мятежники Нигера встретились с посланниками президента Нигерии
Мятежники, совершившие госпереворот в Нигере, провели в столице государства Ниамее встречу с двумя представителями президента Нигерии Болы Тинубу.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в кабмине Нигерии.
До этого мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали бойцов президентской гвардии и нарушили воздушное пространство страны. Они утверждают, что французские силы "в одностороннем порядке освободили задержанных террористов". В Париже информацию назвали ложной.
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