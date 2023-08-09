https://news.day.az/world/1588210.html Президент Пакистана одобрил роспуск Национального собрания
Президент Пакистана одобрил роспуск Национального собрания
Президент Пакистана Ариф Алви одобрил досрочный роспуск Национального собрания (нижняя палата парламента).
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации пресс-службы Арифа Альви в соцсети X.
"Президент Ариф Алви распустил Национальное собрание по совету премьер-министра (Шахбаза Шарифа - ред.) в соответствии со статьей 58-1 конституции", - говорится в публикации.
Напомним, что ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф направил президенту страны уведомление о досрочном роспуске Национального собрания.
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