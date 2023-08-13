Уровень воды в реках Венгрии бьет все рекорды

Рекордные уровни воды зафиксированы в реках Драва и Мура на юго-западе Венгрии. В месте слияния двух рек в Эртилоше уровень воды на 17 см превысил рекорд 1972 года. Власти подготовились к этому загодя, защищая близлежащие населенные пункты, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В Эртилоше уровень воды уже был на 10 сантиметров выше рекорда уже в начале недели, а в Дравашаболче Драва в пятницу достигла пика в 582 см. 31 населённый пункт региона нуждается в защите, но люди и скот находятся в безопасности благодаря 100 водопроводчикам, которые всю неделю укрепляли набережные.

Габриэлла Шиклоши, пресс-секретарь Национального управления водного хозяйства, сообщила, что на помощь местным специалистам пришли их коллеги. Они заполнили и уложили в общей сложности 50 000 мешков с песком, чтобы предотвратить серьезные проблемы.

"Мы ожидаем долгого, очень медленно отступающего паводка", - говорит Шиклоши.

Наводнение оставило множество следов в уездах Баранья и Шомодь. На кадрах с дрона видно, как вода полностью затопила пляж под открытым небом в Барксе. А к юго-востоку отсюда поля были уже затоплены ранее.

Жилой дом недалеко от Дравашабольча также находился под угрозой, но жильцы вовремя съехали, а бригады водного управления окружили здание мешками с песком.

Десятки туристов, пострадавших от стихийных бедствий, собрались на мосту на границе с Хорватией, чтобы понаблюдать за рекордным уровнем воды. Но это удивляет не всех.

"Наверняка, раньше уровень воды был выше", - говорит эта пожилая женщина.

В прошлом году уровень воды был слишком низким. По словам Габриэллы Шиклоши, здесь также сказывается экстремальная погода, вызванная изменением климата.

В водосборном бассейне Дравы за выходные выпал эквивалент полуторамесячной нормы осадков, но это не единственная причина высокой водоотдачи.

Хотя пик уже миновал, опасность еще сохраняется. В любой момент может произойти новое наводнение, и дамбы могли ослабнуть. Поэтому специалисты постоянно ходят по набережным, проверяя мешки и следя за текущим уровнем воды.

Золтан Шипошедь, Euronews: "Это как айсберг: мы видим только верхушку. Никто никогда не догадается, что в этом маленьком канале - 1600 мешков с песком. Благодаря совместным усилиям многих экспертов в этой области не произошло крупной катастрофы".