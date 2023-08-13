В Японии обсудят расширение экспорта вооружений

Правящая в Японии коалиция в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Комэйто" возобновит 23 августа планировавшиеся на осень консультации по вопросу о расширении экспорта вооружений.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, поручение оперативно вернуться к этой теме дал премьер-министр Фумио Кисида.

Основным вопросом, который будут обсуждать специальные рабочие группы правящих партий, станет отправка за рубеж летальных вооружений, поставки которых в настоящее время фактически запрещены. Экспорт разрешен лишь в пяти случаях - для спасения, транспортировки, охраны, наблюдения и траления мин. В этих целях смертоносные вооружения не применяются.

В ЛДП, по данным NHK, предлагают отказаться от перечисления упомянутых задач, чтобы снять имеющиеся ограничения. В "Комэйто" же занимают более осторожную позицию и предлагают при необходимости дополнять список, чтобы иметь возможность достичь поставленных целей.

Еще один вопрос, который активно обсуждается в правящей коалиции, касается пересмотра трех принципов экспорта оборудования. Один из них запрещает поставки вооружений в нарушение международных договоров, в нарушение обязательств по резолюциям Совета Безопасности ООН, а также предоставление техники и оборудования странам, которые являются участницами вооруженных конфликтов. Последнее положение предлагается дополнить исключением для государств, которые, по мнению Токио, подверглись агрессии.

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