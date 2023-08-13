Шпионский скандал вынуждает Германию усилить проверки безопасности сотрудников ключевых органов

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на фоне задержания офицера Бундесвера, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ, намерена усилить проверки безопасности сотрудников в органах власти и реформировать закон, регулирующий такие проверки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, свою точку зрения она высказала в интервью газете Rheinische Post.

"Проверки безопасности уже проводятся, и они тем интенсивнее, чем более уязвимой является область", - сказала Фезер. "Но и здесь мы работаем над еще более строгими стандартами", - отметила она. При этом глава МВД ФРГ добавила, что планируется реформирование закона, регулирующего проверки безопасности. "Например, необходимо более тщательно изучить, как сотрудники, работающие в критически важных для безопасности областях, взаимодействуют с социальными сетями, в том числе для раннего выявления врагов конституции", - констатировала Фезер.

"Мы также хотим усилить защиту от актов саботажа, например, в отношении ИТ-систем. И важно то, что мы повышаем осведомленность об опасностях. Подозрения должны быть обнаружены на ранней стадии, а улики переданы", - пояснила она.

В то же время министр подчеркнула, что "в ближайшие несколько недель" хочет представить кабинету министров закон, усиливающий защиту критически важной инфраструктуры. "Этот закон охватывает все сектора критически важной инфраструктуры: энергетику, транспорт, водоснабжение, здравоохранение и другие. Таким образом, мы сможем лучше выявлять угрозы и обеспечивать высокие стандарты защиты", - указала Фезер.

Говоря об использовании в ФРГ компонентов китайской компании Huawei, она заметила, что власти ФРГ "продолжают очень внимательно изучать китайские компоненты". "Мы завершим эту проверку в ближайшие несколько недель. Ясно одно: мы будем запрещать компоненты, если будут нести серьезные угрозы безопасности", - резюмировала она.