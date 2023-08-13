В Нью-Йорке паника

В Нью-Йорке на 55% выросла заболеваемость COVID-19, учащение случаев заражения зафиксировали и в других штатах,

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщает New York Post.

Как сообщает издание, "последние данные Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, опубликованные 2 августа, показывают, что число случаев COVID выросло на 55 процентов по сравнению с предыдущей неделей, при этом в среднем по штату регистрируется 824 случая в день".

При этом отмечается, что госпитализации увеличились на 22 процента, то есть более 100 пациентов в день. В отчетах Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отмечается, что проблема коснулась не только Нью-Йорка - по всей стране в течение недели было выявлено 8000 госпитализаций, что на 12% превышает показатели, зафиксированные на прошлой неделе.

По мнению комиссара здравоохранения Нью-Йорка Эшви Васана, которого цитирует издание, в возбудителе заболевания нет ничего указывающего на повышение его вирулентности или летальности. А учащение случаев заболевания Васан связывает с ослаблением иммунитета, что вполне ожидаемо при жизни с коронавирусом.

Вместе с тем другой специалист - доцент кафедры здоровья населения медицинской школы Нью-Йоркского университета Анна Берштейн - считает, что еще более смертоносный вариант коронавируса может появиться совершенно внезапно: "Это может произойти в любой момент. От этой мысли у меня мурашки бегут по спине".

Как ранее сообщала ВОЗ, сейчас новый вариант COVID-19 EG.5 ("Эрис") активно распространяется по всей планете. Благодаря преимуществу в росте и способности к преодолению защиты иммунитета этот вариант может стать доминирующим в ряде государств или даже во всем мире. Но на сегодняшний день новый штамм не представляет собой особого риска для здоровья в глобальном масштабе.