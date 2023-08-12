В США ожидают наплыв мигрантов из Мексики

Вице-президент Национального совета пограничного патруля США Крис Карбера заявил, что американские пограничные службы ожидают, что число случаев незаконного пересечения границы с Мексикой в ближайшие месяцы возрастет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я не могу с уверенностью сказать, насколько вырастут эти цифры, однако в действительности, учитывая, что на границе столь много людей, ожидающих возможности ее пересечь, я думаю, что в ближайшие месяцы она станет более загруженной", - утверждает Карбера.

По его словам, за последнее время выросло число попыток незаконно пересечь южную границу Соединенных Штатов. По его словам, это произошло после того, как поток легальной миграции по ту сторону границы значительно замедлился.