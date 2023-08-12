Миру предрекли нехватку пшеницы

Низкие объемы урожая на Украине и в ряде европейских стран могут привести к глобальной нехватке высококачественной мукомольной пшеницы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на участников рынка, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным аналитиков компании УкрАгроКонсалт, лишь 35-40 процентов собранного урожая пшеницы будет высокого качества, что станет самым низким показателем за последнее десятилетие. Кроме того, на безопасность вывоза зерна из страны также окажут влияние последствия недавних атак беспилотников по портовой инфраструктуре Одесской области. На фоне военного конфликта ограничился доступ местных фермеров к использованию удобрений, а высокая влажность привела к снижению качества собранного урожая.

Со схожей проблемой столкнулись и европейские аграрии. Обильные осадки во Франции и государствах Северной Европы привели к снижению качества зерновой культуры. А из-за сильных дождей в Германии местным фермерам удалось собрать менее пятой части урожая пшеницы. Неблагоприятные погодные условия повлияли и на полевые работы в Великобритании, в которой задержался сбор зерновых.

В британском Совете по развитию сельского хозяйства и садоводства уточнили, что дождливая погода может привести к гниению пшеницы. В немецкой компании Agravis, занимающейся производством зерновых культур, в свою очередь, заявили, что задержка сбора урожая снизит уровень содержания белка в готовой продукции. На этом фоне фермеры в северных регионах ФРГ предупредили, что ежедневные осадки могут привести к образованию плесени из-за роста влажности.

Лучше ситуация с качеством зерна обстоит в России, где около 74 процентов пшеницы, собранной к концу июля, было продовольственного качества. Однако и этот уровень оказался гораздо ниже прошлогодних 91 процентов. В то же время после выхода России из зерновой сделки поставки агропродукции из страны могут затрудниться, считают эксперты.