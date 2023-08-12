Индия начала борьбу с колониальным законодательством

Министр внутренних дел Индии Амит Шах представил нижней палате парламента три законопроекта, нацеленных на борьбу с наследием колониализма в законодательстве. Об этом сообщает Al Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В частности, министр предлагает внести поправки в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Закон о доказательствах. Многие положения из данных законов были приняты еще в колониальный период до обретения независимости в 1947 году.

"Законопроект призван заменить закон о подстрекательстве к мятежу колониальной эпохи, который в основном использовался против индийских политических лидеров, добивавшихся независимости от британского правления. В современной Индии он часто использовался как инструмент подавления и запугивания людей, протестующих против власти", - отмечает издание.

Несмотря на опасения, что новые поправки осложнят судебный процесс, сторонники законопроектов отмечают новые возможности в сфере защиты прав женщин и несовершеннолетних, а также обеспечения большей прозрачности уголовного процесса.