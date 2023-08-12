Эйфелеву башню эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Полиция эвакуировала людей с Эйфелевой башни в Париже из-за сообщения о минировании. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что эвакуация была проведена примерно в полдень по местному времени.

"Три этажа Эйфелевой башни и прилегающая к ней территория были эвакуированы вскоре после полудня в субботу после получения сообщения о бомбе", - сообщили журналисты.

Уточняется, что на место присшествия прибыли саперы. Они проверят главную достопримечательность Франции на наличие бомбы.