В Нигерии заявили о заговоре с целью военного переворота

Командование Вооруженных сил (ВС) Нигерии заявило, что в обществе есть заговор с целью настроить военных против президента страны Болы Тинубу и заставить их свергнуть его власть.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета Daily Trust со ссылкой на официального представителя нигерийских ВС бригадного генерала Тукура Гусау,

"Высшее военное командование заявляет, что существуют заговоры из разных кругов с целью подстрекательства военнослужащих ВС Нигерии к свержению нынешней демократической администрации, возглавляемой президентом Болой Тинубу", - утверждает издание. Гусау назвал происходящее непатриотичным.

Он отметил, что военнослужащие не будут участвовать ни в каких действиях, направленных на мятеж. По его словам, военные продолжат выполнять свои конституционные обязанности, а не замышлять какой-либо государственный переворот против нынешней власти.