Инфляция ударила по карманам французов

Покупательская возможность французов упала на фоне инфляции. Объем закупок сократился на рекордные 11,4%,

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные Национального института статистики Франции.

"С конца 2021 года по сегодняшний день покупки продуктов питания французов сократились в объеме на 11,4%, такого никогда не было с 1980-го, когда Insee начал собирать эти данные", - говорится в сообщении.

Телеканал отметил, из-за инфляции рост цен на продовольствие стали ниже, чем в июне, но стал существенным на такие продукты, как мясо, сыр, яйца, злаковые, молоко и растительное масло.