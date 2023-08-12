https://news.day.az/world/1588986.html Землетрясение в Турции - ВИДЕО
Землетрясение в Турции - ВИДЕО
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Турции, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Как передает Day.Az, эпицентр был на расстоянии 8 километров к юго-западу от города Малатья с населением в 441 тысячу человек. Очаг землетрясения находился на глубине 17 километров.
Есть ли пострадавшие и какие-либо разрушения, пока неизвестно.
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