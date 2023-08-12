Землетрясение в Турции
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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Турции, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. 

Как передает Day.Az, эпицентр был на расстоянии 8 километров к юго-западу от города Малатья с населением в 441 тысячу человек. Очаг землетрясения находился на глубине 17 километров. 

Есть ли пострадавшие и какие-либо разрушения, пока неизвестно. 