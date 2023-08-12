Китай не пригласил лидеров ряда стран G7 на саммит «Шелкового пути»

Ряд лидеров стран развитого мира не пригласили на саммит "Шелкового пути" в КНР.

Как передает Day.Az, об этом сообщило китайское издание The Global Times.

Отмечается, что страны ЕС "избегают" участия в этом форуме, причем президент президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джорджия Мелони не планируют посещать форум, даже в случае приглашения. Отмечается, что если приглашений нет, то и отказаться от них нельзя.

"Подавляющее большинство приглашений на предстоящий форум распространяется на развивающиеся страны, в то время как некоторые из развитых стран не будут включены", - сообщает издание со ссылкой на источник.

Это связывают с критикой инициативы "Один пояс, один путь" в экономически развитых странах.