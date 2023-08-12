Датчане против акций с сожжением Корана

Чуть больше половины жителей Дании - 51% - поддерживают запрет на сожжение священных текстов, в том числе Корана, перед посольствами иностранных государств, в то время как 39% выступают против такого ограничения. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса общественного мнения, который провел исследовательский центр Megafon по заказу телеканала TV2, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом 64% респондентов считают, что, рассматривая возможность введения запрета на осквернение Корана, кабинет министров руководствуется желанием снизить вероятность терактов в стране. 63% полагают, что в центре внимания кабмина находятся торгово-экспортные интересы датских компаний. В то же время нежелание оскорблять представителей других стран, их культуру и религию в позиции правительства усматривают лишь 38% участников опроса.

Как отмечает TV2, результаты опроса также говорят о том, что абсолютное большинство датчан - 84% - считают "важным жить в обществе, где у каждого есть свобода слова, включая исповедующих неприятные и экстремистские взгляды". Что касается дилеммы "запретить сожжение Корана во избежание оскорбления других стран, культур и религий" или "разрешить сожжение на основании свободы слова", то датское общество оказалось разделено: 54% готовы поддержать первую часть, 39% - вторую, 8% респондентов согласны и с тем, и с другим.

В опросе, проведенном 10 августа, приняли участие 1 тыс. респондентов. Их попросили ответить о своем отношении к вопросу в принципе. Никаких конкретных формулировок запрета предложено не было, поскольку у правительства их также нет.