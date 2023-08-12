https://news.day.az/world/1588998.html В Турции успешно запущена ракета-зонд компании Roketsan - ВИДЕО
В Турции успешно запущена ракета-зонд компании Roketsan - ВИДЕО
Ракета-зонд, разработанная турецкой компанией "Roketsan" с применением передовых инженерных технологий, успешно запущена с космодрома в городе Игнеада.
Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом говорится в публикации на официальном аккаунте Президиума оборонной промышленности Турции в социальных сетях.
"В рамках усилий нашей страны по освоению космоса наша ракета-зонд, разработанная с использованием наших передовых инженерных технологий, была успешно запущена из Игнеады", - отмечается в публикации.
Сообщалось, что все критические подсистемы ракеты были разработаны на местном, национальном и уникальном уровне.
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