ЕС готовит санкции против Нигера

Евросоюз готовит режим индивидуальных санкций против Нигера в поддержку усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) по "восстановлению демократии" в республике.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

При этом он подчеркнул, что Брюссель поддерживает поиск мирного решения при параллельной подготовке к вторжению военных соединений ECOWAS.

"Евросоюз приветствует решения, принятые главами государств ECOWAS на втором экстренном саммите, посвященном ситуации в Нигере 10 августа, в особенности стремление искать дипломатический выход из текущего кризиса, принимая во внимание одновременную мобилизацию резервных сил ECOWAS. Евросоюз полностью поддерживает усилия, предпринимаемые ECOWAS, и готовится внести вклад в их реализацию на практике путем введения нового режима индивидуальных санкций [против нового руководства Нигера]", - заявил Боррель.