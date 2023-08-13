Посол Китая обвинил США

США не заинтересованы в быстром урегулировании украинского конфликта. Об этом в интервью газете Berliner Zeitung заявил китайский посол в Германии Ву Кен, передает Day.Az.

Он отметил, что Пекин ведет переговоры с Вашингтоном по важным международным вопросам.

"Однако у меня сложилось впечатление, что американцы, хоть и играют особую роль в европейской безопасности, на самом деле не заинтересованы в быстром политическом решении. Украинский кризис не может быть разрешен без активного участия США", - сказал дипломат.

Также Ву Кен добавил, что украинский конфликт в первую очередь отражается на интересах безопасности Европы, а решающую роль в этом занимают европейские и американские представители. Без их активного участия, по словам китайского посла, кризис не сможет прекратиться, как бы "не действовал Китай".