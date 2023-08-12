Новая волна массовых демонстраций в Израиле

Противники судебной реформы в Израиле, проводимой правительством во главе с Биньямином Нетаньяху, устроили в субботу вечером по всей стране новую череду массовых акций протеста. Крупнейшая демонстрация прошла в Тель-Авиве, где наиболее сильны оппозиционные настроения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, митингующие скандировали антиправительственные лозунги и требовали отозвать реформ. В Тель-Авиве шествие проходило от центральной площади Дизенгоф к комплексу правительственных зданий на востоке города, где состоялся традиционный массовый митинг.

По информации 13-го канала израильского телевидения, нынешняя акция в Тель-Авиве собрала более 100 тыс. участников. Демонстрации в этот вечер проходили и во многих других городах страны, включая Хайфу, Кфар-Саву и Герцлию. В общей сложности организаторы заявили о проведении в субботу вечером 150 акций по всему Израилю.

Противники судебной реформы проводят массовые акции протеста уже 32-ю субботу подряд.

Массовые протесты в Израиле продолжаются с начала года, когда правительство страны во главе с Нетаньяху представило план масштабной судебной реформы.