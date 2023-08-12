Назначен исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана

Сенатор от провинции Белуджистан Анваар-уль-Хак Какар назначен исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Geo News ​​​​​​со ссылкой на заявление канцелярии главы правительства.

По его данным, решение о назначении было принято после консультаций между уходящим в отставку премьером Пакистана Шахбазом Шарифом и лидером оппозиции Раджой Риазом.

"Мы решили, что исполняющим обязанности премьер-министра будет представитель меньшей провинции", - приводит телеканал слова Риаза. "Я благодарен Всевышнему за предоставленную мне возможность служить народу Пакистана. Я также благодарен всем заинтересованным сторонам за оказанное доверие в праве возглавить страну", - написал Анваар-уль-Хак Какар на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).