Несовершеннолетних иранок не будут задерживать за отсутствие хиджаба

Сотрудники правоохранительных органов Ирана не будут задерживать и доставлять в полицейский участок не достигших 18 лет гражданок исламской республики без хиджаба. Это заявление сделал Мохаммад Багер Галибаф, спикер Меджлиса (парламента) Ирана, передает Day.Az.

В соответствии с уголовным кодексом Ирана, женщинам, не соблюдающим нормы ношения головного платка, грозят штрафы и лишение свободы на период от 10 дней до 2 месяцев. Также могут применяться административные меры, такие как увольнение с государственной службы, ограничение передвижения за границу, контактов с оппозиционными группами и конфискация имущества. За более серьезные нарушения, например за агитацию и подстрекательство к отказу от ношения хиджаба, могут быть назначены долгосрочные сроки тюремного заключения - от 1 года до 10 лет.