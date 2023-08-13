https://news.day.az/world/1589062.html Песчаная буря в Иране, более 700 пострадавших
Песчаная буря в Иране, более 700 пострадавших
По последней информации, не менее 733 человек пострадали в результате песчаной бури, которая охватила провинцию Систан и Белуджистан на юго-востоке Иранской Республики, передает Day.Az.
За последние четыре дня в медицинские учреждения на севере Систана и Белуджистана обратились за помощью как минимум 733 человека. Из них 58 по-прежнему находятся под наблюдением медицинских специалистов. У пострадавших имеются проблемы с дыханием, а также с сердечно-сосудистой и зрительной системами, как отмечают медики.
Прогнозируется, что штормовой ветер сохранится на юго-востоке Ирана до среды.
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