Мятежники в Нигере попросили усиленной поддержки у Гвинеи

Пришедшие к власти в результате переворота в Нигере мятежники во время визита в Конакри попросили власти Гвинеи об усиленной поддержке страны. Об этом сообщает гвинейская телерадиовещательная компания RTG, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Источник отметил, что мятежников принял президент переходного периода Гвинеи Мамади Думбуя. В сообщении телеканала сказано, что генерал Мусса Салау Барму, возглавлявший нигерскую делегацию, указал, что Нигер "не только выражает благодарность, но и просит усиленной поддержки со стороны Гвинеи" для противостояния будущим вызовам.

Гвинея стала первой страной, которая выступила в поддержку мятежников в Нигере. Ее власти заявили, что ждут от участников госпереворота гарантий стабильности и согласия в стране.