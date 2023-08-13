Египет отказался от поставок ракет Украине

Американские власти несколько месяцев пытаются добиться от Египта начала поставок вооружений Украине, но Каир не поддается давлению. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, сначала американский министр обороны Ллойд Остин обратился к египетскому президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси с просьбой передать Украине артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, системы ПВО и другое оружие еще в марте. Позднее в частных беседах египетское правительство уточнило, что поставлять оружие для ВСУ не планируют.

Представители двух стран не подтвердили изданию информацию о переговорах на этот счет.