Аномальная жара увеличила мировые цены на продовольствие

Мировые цены на продукты питания выросли на фоне аномальной жары и ограничений поставок.

Об этом со ссылкой на отчет Организации Объединенных Наций (ООН) пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно документу, индекс цен на продовольственные товары вырос в июле на 1,3 процента. Он увеличился впервые за три месяца, после достижения в июне двухлетнего минимума.