https://news.day.az/world/1589092.html Аномальная жара увеличила мировые цены на продовольствие
Аномальная жара увеличила мировые цены на продовольствие
Мировые цены на продукты питания выросли на фоне аномальной жары и ограничений поставок.
Об этом со ссылкой на отчет Организации Объединенных Наций (ООН) пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно документу, индекс цен на продовольственные товары вырос в июле на 1,3 процента. Он увеличился впервые за три месяца, после достижения в июне двухлетнего минимума.
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