Названа причина неспособности Китая превзойти США

Старение населения и сокращение его численности представляет серьезную угрозу для экономического роста Китая и оказывает прямое влияние на его способность конкурировать с США и другими сильными экономиками, следует из отчета консалтинговой фирмы Terry Group, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2023 году население Китая впервые за 60 лет начало сокращаться, и, согласно последним прогнозам ООН, к концу века численность граждан страны сократится вдвое. Кроме того, в Китае активно растет доля пожилых людей, а доля граждан трудоспособного возраста - уменьшается.

По данным Terry Group, к началу следующего десятилетия число экономически активных китайцев будет падать в среднем на 7 миллионов в год, а к 2050-м годам эта цифра увеличится до 12 миллионов в год. В ООН ожидают, что к 2100 году численность трудоспособного населения Китая сократится на три пятых. "Прошли те времена, когда запас рабочей силы Китая казался неисчерпаемым", - отмечают исследователи Terry Group.

Они также напомнили, что с 1990 по 2010 год трудоспособное население Китая росло в среднем на 1,7 процента в год. Но вскоре тенденция развернется в обратном направлении, и в 2030-2050 годах оно будет сокращаться на один процент в год. При прочих равных условиях снижение этого показателя приведет к эквивалентному снижению темпов роста занятости и ВВП в Китае, заявили аналитики.

В связи с этим многие аналитики, в том числе из исследовательской группы Capital Economics и Японского центра экономических исследований (JCER), прогнозируют, что в обозримом будущем Китай не сможет превзойти США по размеру экономики.