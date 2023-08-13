https://news.day.az/world/1589098.html В Турции на границе с Сирией задержали террориста PПK
В Турции на границе с Сирией задержали террориста PПK
В Турции на границе с Сирией задержали террориста PПK при попытке незаконного пресечения границы, передает Day.Az.
Разведка Турции получила информацию о намерении террориста пересечь границу Турции из Сирии незаконными путями.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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