В Турции на границе с Сирией задержали террориста PПK
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В Турции на границе с Сирией задержали террориста PПK при попытке незаконного пресечения границы, передает Day.Az.

Разведка Турции получила информацию о намерении террориста пересечь границу Турции из Сирии незаконными путями.

По данному факту возбуждено уголовное дело.