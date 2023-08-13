Пожар на Гавайях стал самым смертоносным за последние 100 лет в США

Число жертв природных пожаров на гавайском острове Мауи возросло до 93.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на губернатора Джоша Грина. Он предупредил, что жертв будет намного больше.

Огонь, охвативший остров, стал самым разрушительным стихийным бедствием за всю историю региона. Уничтожено уже 2,2 тысячи строений, из них 86% - жилые.

"Число подтвержденных смертельных случаев возросло до 93, двое человек опознаны", - говорится в пресс-релизе округа Мауи.

Местные власти назвали пожар самым разрушительным стихийным бедствием в истории региона (и в США за более чем столетие).

Бригады с собаками, способными искать тела людей, пока обследовали лишь 3% территории поиска (ее площадь составляет около 13 квадратных километров). Пока идентифицированы останки лишь двух человек.