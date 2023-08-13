https://news.day.az/world/1589130.html Европол разоблачил крупную сеть контрабанды мигрантов
Европол разоблачил крупную сеть контрабанды мигрантов
Испанская полиция разоблачила сеть, которая незаконно переправляла сирийских граждан в Европу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт "Le Monde", информацию об этом распространило МВД Испании. Сообщается, что в рамках совместной операции с европейской полицейской организацией Европол была задержана сеть из 19 человек.
Полиция предоставит подробную информацию об инциденте в ближайшие часы.
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