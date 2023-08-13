Европол разоблачил крупную сеть контрабанды мигрантов

Испанская полиция разоблачила сеть, которая незаконно переправляла сирийских граждан в Европу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт "Le Monde", информацию об этом распространило МВД Испании. Сообщается, что в рамках совместной операции с европейской полицейской организацией Европол была задержана сеть из 19 человек.

Полиция предоставит подробную информацию об инциденте в ближайшие часы.