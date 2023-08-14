Карл III впервые посетит Францию

Первый визит короля Великобритании Карла III во Францию состоится в сентябре.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на Елисейский дворец.

При этом представители администрации президента республики Эмманюэля Макрона не назвала конкретную дату. По данным радиостанции, дни визита будут объявлены ближе к концу августа. France Info не уточнила, пройдет ли поездка по первоначальной программе или в нее будут внесены изменения.

В конце марта Елисейский дворец сообщил, что визит британского монарха во Францию, который должен был состояться с 26 по 29 марта, отложен из-за продолжавшихся в стране акций протеста против пенсионной реформы. Это решение было принято по итогам телефонного разговора президента Франции Эмманюэля Макрона с Карлом III.

Французская сторона готовила обширную программу приема короля. В первый день визита она включала ужин в честь Карла III в исторической резиденции французских королей - Версальском дворце. В последующие дни британский король должен был принять участие в мемориальной церемонии у Вечного огня под сводами Триумфальной арки на Елисейских Полях, а также посетить музей Орсэ. Кроме того, были запланированы визит Карла III в Бордо и прощальный банкет. Франция должна была стать первой страной, которую Карл III планировал посетить после своего вступления на британский престол. В связи с отменой этого визита первую официальную поездку монарх совершил в Германию.